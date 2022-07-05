Россиян предупредили о вирусах, которые могут загружаться при использовании VPN-сервисов, и рассказали, как определить это

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Многие VPN-сервисы могут содержать вирусы, которые загружаются в память смартфона и используются для добычи криптовалюты. Если смартфон начал сильно нагреваться, аккумулятор быстро разряжается, а интерфейс работает медленнее, то, возможно, дело в вирусе-майнере.





ведущий инженер компании CorpSoft24 Михаил Сергеев рассказал, что нагрев смартфона, высокий расход мобильного трафика и другие аспекты могут говорить о майнинге.

«У этого есть свои побочные эффекты: если приложение VPN-сервиса содержит вирус, который майнит крипту, то при подключении у мобильного устройства будет высокая загрузка CPU, что приведет к нагреву телефона, быстрому расходу аккумулятора, повышенному трафику и прочим неприятным особенностям», — рассказал Сергеев.

Также он заявил, что VPN-сервисы увеличивают расход трафика даже при нормальной работе. Хотя речь идёт об 1-2%, однако это происходит. Если это критично для пользователя, то лучше удалить VPN.

«Передаваемые данные шифруются, провайдер видит в трафике только обращение от компьютера пользователя к IP VPN-сервера. VPN немного уменьшает скорость, которая зависит от количества промежуточных узлов, через которые проходит трафик, а также незначительно увеличивается объем данных за счет шифрования трафика — при включении VPN расход увеличится на 1-2%», — предупредил эксперт.

Ранее этот же специалист рассказал о преимуществах Linux над «пиратской» Windows. Также в одном из ведомств заявили, что задачи Windows вполне по силам решить за счёт отечественных операционных систем.