Россия запустит четыре спутника на круговые орбиты высотой около 820 км для изучения ионосферы

В России возобновят программу по изучению ионосферы. Проект «Ионозонд-2025» входит в Федеральную космическую программу на 2016–2025 годы, в рамках которой запустят четыре спутника на круговые орбиты высотой около 820 км для изучения ионосферы.





Землю окружает не только воздушная атмосфера, но и оболочка, состоящая из смеси нейтральных и ионизированных (заряженных) частиц — электронов и ионов. Большинство электрических токов, возникающих в результате повышенной солнечной и геомагнитной активности, замыкаются в ионосфере. Если есть понимание состояния ионосферы (то есть основных параметров космической плазмы — концентрации частиц, их состава и температуры, параметров электромагнитных полей и волновых излучений в разных ее областях), то легче судить о том, что происходит вокруг Земли.

Для этих целей применяются приборы под названием «ионозонды». Они излучают короткие радиоимпульсы в широком диапазоне частот и потом регистрируют отраженные сигналы от ионосферы. Первые ионозонды были наземными. У России нет ионозондов, которые находились бы в Южном полушарии и в океанических акваториях. Кроме того, их возможности ограничены.

По экономическим причинам в 1980–1990-х годах создать полноценную систему мониторинга «космической погоды» в России не удалось. Но необходимость в ней осталась, поэтому и реализуется проект «Ионозонд-2025». Все четыре спутника выведут на круговые орбиты высотой около 820 км. Орбиты будут солнечно-синхронными: при этом измерения «привязаны» к определенным секторам местного времени. Намечено задействовать две плоскости: спутники будут запускать попарно с последующим разведением на 180° вдоль меридиана, что позволит в два раза увеличить долготное разрешение проводимых измерений.