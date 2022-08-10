Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за украинских атак на Запорожскую АЭС

Российская сторона запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Украины по Запорожской АЭС. Об этом сообщил источник РИА Новости в постпредстве РФ.
Отмечается, что запрос был направлен в связи с украинскими атаками в последние дни. Такие инциденты могут привести к катастрофическим последствиям, отметил собеседник агентства.
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, хочет запугать ее персонал. Украинская сторона намерена создать проблемы на станции. Об этом информирует телеканал «360».