Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за украинских атак на Запорожскую АЭС

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, хочет запугать ее персонал. Украинская сторона намерена создать проблемы на станции. Об этом информирует телеканал «360».