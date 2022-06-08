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Россия запретила японским рыбакам вести промысел у Южных Курил

Россия запретила японским рыбакам вести промысел у Южных Курил
www.pexels.com

Россия приостанавливает действие российско-японского соглашения 1998 года, которое разрешало рыбакам из Японии ловить рыбу и другие морские биоресурсы у Южных Курил в рамках квоты. 

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат», — отметили в МИД РФ.

Реализация соглашения будет приостановлена до выполнения Японией своих финансовых обязательств перед Россией.

Япония, в отличие от западных стран, не намерена сжигать мосты с Россией, считает глава Сахалинского отделения Русского географического общества, японовед Сергей Пономарев. Об этом сообщает «ФедералПресс».

рыболовство южные курилы Япония
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