Россия закрывает консульства стран Прибалтики в Петербурге и Пскове

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Консульство
Латвии и генконсульства Литвы и Эстонии в России будут закрыты. Об этом
сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
По
данным внешнеполитического ведомства, послам прибалтийских стран заявлен
протест из-за недружественных действий этих государств. Москва приняла решение
отозвать согласие на работу консульств в Санкт-Петербурге и Пскове.
«Главы и другие консульские должностные лица указанных
эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не
являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники
административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми», – указано на сайте МИД.
Страны
Прибалтики отличаются русофобской политикой. Они выступают за усиление санкций
против Москвы.