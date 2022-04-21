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    Россия закрывает консульства стран Прибалтики в Петербурге и Пскове

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Россия закрывает консульства стран Прибалтики в Петербурге и Пскове

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    pixabay.com/PD

    Консульство
    Латвии и генконсульства Литвы и Эстонии в России будут закрыты. Об этом
    сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

    По
    данным внешнеполитического ведомства, послам прибалтийских стран заявлен
    протест из-за недружественных действий этих государств. Москва приняла решение
    отозвать согласие на работу консульств в Санкт-Петербурге и Пскове.

    «Главы и другие консульские должностные лица указанных
    эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не
    являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники
    административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми», – указано на сайте МИД.

    Страны
    Прибалтики отличаются русофобской политикой. Они выступают за усиление санкций
    против Москвы.

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