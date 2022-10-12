Россия вывела на орбиту ангольский телекоммуникационный спутник

В четверг, 13 октября 2022 года, ангольский телекоммуникационный космический аппарат Angosat-2, созданный одним из предприятий Роскосмоса, был успешно выведен на заданную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.





Напомним, спутник был запущен с космодрома Байконур в среду, 12 октября 2022 года, в 18:00:00 по московскому времени ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03.

Отмечается, что спутник «Ангосат-2» был создан в рекордные для российской космической промышленности сроки — два года. В основе космического аппарата применена универсальная платформа средней размерности «Экспресс-1000H» разработки ИСС имени М.Ф. Решетнёва. Спутник рассчитан на надежную работу в течение расчетных 15 лет.

Спутниковая платформа включает в себя конструкцию и служебные системы, которые обеспечивают электропитание, тепловой режим, стабильное положение аппарата в космическом пространстве, а также управление им. Модуль полезной нагрузки, поддерживающей работу в C-, Ku- и Ka-диапазонах частот, поставлен европейским концерном Airbus.

AngoSat-2 планируется разместить на геостационарной орбите в позиции 23 градуса восточной долготы. Спутник предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Он способен охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.