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Россия выдвинула Литве ультиматум из-за блокировки транзита в Калининград

Россия выдвинула Литве ультиматум из-за блокировки транзита в Калининград
wikipedia.org / Зандер виктор / CC BY-SA 4.0

Россия оставляет за собой право действовать в защиту своих интересов, если в ближайшее время Литва не возобновит транзит грузов в Калининград по своей территории.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в публикации МИД РФ на официальном портале.

В министерстве отметили, что 20 июня временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене была вызвана для беседы в МИД.

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