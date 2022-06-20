Россия выдвинула Литве ультиматум из-за блокировки транзита в Калининград

Россия оставляет за собой право действовать в защиту своих интересов, если в ближайшее время Литва не возобновит транзит грузов в Калининград по своей территории.
«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в публикации МИД РФ на официальном портале.
В министерстве отметили, что 20 июня временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене была вызвана для беседы в МИД.