Россия выдвинула Литве ультиматум из-за блокировки транзита в Калининград

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в публикации МИД РФ на официальном портале.