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    Россия ввела санкции против взятой под контроль ФРГ группы Gazprom Germania

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Россия ввела санкции против взятой под контроль ФРГ группы Gazprom Germania

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    globallookpress/Annette Riedl

    Блокирующие санкции против бывшей «дочки» концерна «Газпром» в Германии Gazprom Germania учредили в РФ.

    Специальные экономические меры вводятся на основании постановления кабмина № 851 от 11 мая.

    Министерство экономики Германии в начале апреля объявило, что собирается передать холдинг Gazprom Germania под управление местного энергетического регулятора — Федерального сетевого агентства.

    Общий перечень организаций, против которых Россия вводит санкции, включает 31 компанию. Основная часть фирм связана с подразделением российского газового холдинга в ФРГ. Кроме того, Москва решила распространить ограничения на польскую EuRoPol GAZ S.A.

    Соответствующий перечень приняли в правительстве, чтобы исполнить президентский указ от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

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