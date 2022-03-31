Россия впервые аккредитовала дипломата от талибов в Афганистане

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Москва одобрила аккредитацию для дипломата, представляющего
правительство талибов (террористическая организация, запрещенная в России),
сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, представитель Афганистана уже приехал на
территорию российской столицы. Это произошло в прошлом месяце.
«Прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский
дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем
министерстве», — сказал Лавров.
Вместе с тем российский дипломат отметил, что новое
Правительство Афганистана успешно справляется со своими задачами по поддержанию
государства на плаву. Это происходит в условиях санкционного давления Запада,
резюмировал он.
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