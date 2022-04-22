Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим потреблением яиц

Есть и такие

россияне, кто невольно присоединился к традициям католической Пасхи. Напомним, в некоторых

странах кролик является символом этого праздника. Так, жительница Пушкино

поймала кролика у магазина в городе. Она приютила животное и готова отдать его,

только если найдется настоящий хозяин, передает интернет-издание «Подмосковье

сегодня».