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    Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим потреблением яиц

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим потреблением яиц

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    pixabay.com

    Россия обогнала по потреблению яиц США и Канаду. В стране на
    душу населения приходится 17 килограммов этого продукта в год. Такие данные
    привели специалисты Россельхозбанка.

    «Наибольшее количество яиц [в 2021 году] потребляют в
    Гонконге — 27 килограммов, в Китае — 21 килограмм, в Японии, Мексике и
    Нидерландах — по 20 килограммов, в Малайзии и Люксембурге — по 18
    килограммов», — приводит результаты исследования РИА Новости.

    В России этот показатель составил 17 килограммов на душу
    населения. Страна вошла в десятку лидеров по потреблению яиц.

    Чаще всего россияне едят яйца на Пасху. В этом году
    православные ее отмечают 24 апреля. Накануне
    праздника в храмах верующие освящают куличи, крашеные яйца и творожные пасхи,
    передает «Царьград».

    Есть и такие
    россияне, кто невольно присоединился к традициям католической Пасхи. Напомним, в некоторых
    странах кролик является символом этого праздника. Так, жительница Пушкино
    поймала кролика у магазина в городе. Она приютила животное и готова отдать его,
    только если найдется настоящий хозяин, передает интернет-издание «Подмосковье
    сегодня»    .

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