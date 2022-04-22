Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим потреблением яиц

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Россия обогнала по потреблению яиц США и Канаду. В стране на
душу населения приходится 17 килограммов этого продукта в год. Такие данные
привели специалисты Россельхозбанка.
«Наибольшее количество яиц [в 2021 году] потребляют в
Гонконге — 27 килограммов, в Китае — 21 килограмм, в Японии, Мексике и
Нидерландах — по 20 килограммов, в Малайзии и Люксембурге — по 18
килограммов», — приводит результаты исследования РИА Новости.
В России этот показатель составил 17 килограммов на душу
населения. Страна вошла в десятку лидеров по потреблению яиц.
Чаще всего россияне едят яйца на Пасху. В этом году
православные ее отмечают 24 апреля. Накануне
праздника в храмах верующие освящают куличи, крашеные яйца и творожные пасхи,
передает «Царьград».
Есть и такие
россияне, кто невольно присоединился к традициям католической Пасхи. Напомним, в некоторых
странах кролик является символом этого праздника. Так, жительница Пушкино
поймала кролика у магазина в городе. Она приютила животное и готова отдать его,
только если найдется настоящий хозяин, передает интернет-издание «Подмосковье
сегодня».