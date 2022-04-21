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    Россия внесла вице-президента США Харрис и главу Meta Цукерберга в санкционный список

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Россия внесла вице-президента США Харрис и главу Meta Цукерберга в санкционный список

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    pixabay.com

    «Стоп-лист» России пополнили 29 американских граждан.
    Об этом сообщили в МИД РФ.

    Как уточнили в ведомстве, Россия внесла
    вице-президента США Камалу Харрис в санкционный список. В перечень вошел и
    глава Meta
    (запрещенная
    в России экстремистская организация) Марк Цукерберг.

    Причиной такого решения стало формирование внесенными
    в список людей русофобской повестки дня.

    Ранее стало известно, что Россия приостановила
    деятельность дипмиссий прибалтийских республик в Санкт-Петербурге и Пскове.
    Сотрудники консульств также высылаются из государства.

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