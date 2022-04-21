Россия внесла вице-президента США Харрис и главу Meta Цукерберга в санкционный список

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«Стоп-лист» России пополнили 29 американских граждан.
Об этом сообщили в МИД РФ.
Как уточнили в ведомстве, Россия внесла
вице-президента США Камалу Харрис в санкционный список. В перечень вошел и
глава Meta
(запрещенная
в России экстремистская организация) Марк Цукерберг.
Причиной такого решения стало формирование внесенными
в список людей русофобской повестки дня.
Ранее стало известно, что Россия приостановила
деятельность дипмиссий прибалтийских республик в Санкт-Петербурге и Пскове.
Сотрудники консульств также высылаются из государства.
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