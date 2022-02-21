Россия увеличила число регулярных рейсов с Германией и Венгрией

Число регулярных рейсов с Венгрией и Германией увеличилось в России с 21 февраля. Авиасообщение также было расширено со Шри-Ланкой.

Так, рейсы по маршруту Москва — Будапешт увеличены до 14 в неделю. Из Санкт-Петербурга в столицу Венгрии можно будет летать до семи раз в неделю. Маршрут Москва — Коломбо доступен теперь до четырех раз, а Калининград — Берлин до шести.

Кроме того, возобновлены полеты из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана. К настоящему моменту из РФ можно улететь уже в 78 государств. Среди них Багамы, Иордания, Коста-Рика, Маврикий и многие другие.

Авиасообщение было прекращено в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

Аналитики OneTwoTrip тем временем составили список направлений внутри России, по которым в этому году снизились цены. В него вошли Барнаул, Томск и Киров, передает телеканал «360».

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