Россия уведомила Великобританию о риске зеркальных мер на санкции против «Аэрофлота»

Россия уведомила Великобританию о риске зеркальных мер на санкции против «Аэрофлота» Новости
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Росавиация предупредила Великобританию о необходимости придерживаться соглашения о воздушном сообщении и заявила о праве на ответные меры в связи с санкциями против «Аэрофлота».

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о запрете деятельности «Аэрофлота» на территории Соединенного королевства. Он выступил с этим сообщением в парламенте в четверг. Кроме того, он сообщил о введении ряда санкций против предприятий российского ВПК.

Росавиация ответила на ограничения с стороны Британии. Так, Россия уведомила власти Соединенного королевства о риске зеркальных мер и призвала вернуться к соблюдению соглашений, передает РИА Новости.

«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — сказано в сообщении.

Обострение отношений между странами произошло после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, а также после начала спецоперации на территории Украины. Целью военных действий Москвы является демилитаризация украинской армии и защита граждан.

 
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