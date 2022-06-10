Россия утилизирует большинство неподконтрольных Украине кораблей ВМСУ

Почти все перешедшие под российский контроль корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) после завершения спецоперации будут отправлены в утиль. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.
Такое решение связано с непригодным состоянием украинских кораблей. Многие из них не поддаются восстановлению и буксировке.
«Многие из них уже не подлежат даже буксировке. В большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели», — уточнил источник агентства.
Украинские корабли с 2014 года занимают место на причалах пунктов базирования Черноморского флота. Россия при этом никогда не скрывала происхождение судов ВМСУ и в 2015 году выражала готовность вернуть их Киеву после прекращения обстрелов Донбасса, заключил источник.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что ДНР и ЛНР могут быть полностью освобождены уже в ближайшее время. По словам дипломата, спецоперация развивается в соответствии с выстроенным ранее графиком, пишет URA.RU.