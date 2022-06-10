Россия утилизирует большинство неподконтрольных Украине кораблей ВМСУ

Украинские корабли с 2014 года занимают место на причалах пунктов базирования Черноморского флота. Россия при этом никогда не скрывала происхождение судов ВМСУ и в 2015 году выражала готовность вернуть их Киеву после прекращения обстрелов Донбасса, заключил источник.