Россия усилила границу с Украиной в ответ на «акции устрашений» националистов

Россия усилила пограничный контроль с Украиной из-за обстрелов и артиллерийских ударов со стороны украинских военных, заявил первый замдиректора, руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов, передает «Российская газета».
По словам представителя ФСБ, украинские националисты пытаются применять тактику «акций устрашения», нанося удары по пограничной российской инфраструктуре.
«Сложной остается обстановка и в настоящее время, что преимущественно связано с обстрелами российских пограничников, а также проведением украинскими националистами “акций устрашения” путем нанесения артиллеристских ударов по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на российской территории, в результате которых есть жертвы и разрушения», — отметил Кулишов.
Направления, где существует наибольшая угроза провокаций со стороны украинских сил, укреплены пограничными нарядами на бронетехнике с групповым оружием. Кроме того, отметили в ФСБ, необходимость усилить границу появилась из-за попыток украинских националистов проникнуть в РФ под видом беженцев.
«Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины. Российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии в потоке беженцев выявлено порядка 250 лиц данной категории», — констатировал Кулишов.
Ранее сообщалось, что Финляндия задумалась о постройке заборов на границе с Россией.