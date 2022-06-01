Россия усилила границу с Украиной в ответ на «акции устрашений» националистов

«Сложной остается обстановка и в настоящее время, что преимущественно связано с обстрелами российских пограничников, а также проведением украинскими националистами “акций устрашения” путем нанесения артиллеристских ударов по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на российской территории, в результате которых есть жертвы и разрушения», — отметил Кулишов.