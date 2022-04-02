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Российская Федерация способна реализовать уникальную экономическую стратегию, которая станет дополнительным фактором, позволяющим лишить доллара статуса международной резервной валюты.

К такому выводу пришли журналисты китайского информационного издания Baijiahao. Авторы материала подробно рассказали о стратегических решениях Москвы, а также объяснили, как Россия способна обрушить доллар с помощью экстраординарного шага.

Обозреватели Baijiahao напомнили, что Российская Федерация уже предпринимала активные шаги, направленные на дедолларизацию экономики. Такие меры позволили обезопасить финансовую систему от внешних угроз. Кроме того, Москва изменила порядок расчетов за поставки природного газа, потребовав от Европы рассчитываться рублями, сообщает «ПолитРоссия».

Китайские журналисты уверены, что такой подход России является крайне удачным, поскольку наносит болезненный удар по доллару. Москва лишает американскую валюту уверенных позиций на международном финансовом рынке, переводя расчеты со своими партнерами в национальные денежные средства.

Авторы материала уверены, что Россия способна обрушить доллар с помощью экстраординарного шага. Речь идет о мерах, благодаря которым все контракты с недружественными странами будут переведены в рублевые расчеты. Так, поставки нефти, древесины и другого сырья будут осуществляться на российских условиях.

«Это будет экстраординарный шаг, который значительно повысит курс рубля и обрушит доллар, а также в большой степени смягчит влияние санкций США и Запада», — уверены в Baijiahao.

Решительные действия Москвы, связанные с изменением контрактов, позволят России добиться существенных экономических результатов. Страны же смогут уйти от использования американского доллара в качестве глобальной резервной валюты.

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