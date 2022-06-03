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Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев

Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев
pexels.com

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России принял решение снять все ограничения на въезд для иностранных туристов, прибывающих в страну по морю или авиасообщением. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в пятницу, 3 июня.

Докоронавирусные правила начнут действовать в аэропортах и морских пограничных пунктах России с 14 июня. Также будут сняты ограничения на въезд для жителей Узбекистана, прибывающих на территорию страны железнодорожным транспортом.

ковид-ограничения коронавирус правила въезда
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