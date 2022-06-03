Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России принял решение снять все ограничения на въезд для иностранных туристов, прибывающих в страну по морю или авиасообщением. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в пятницу, 3 июня.