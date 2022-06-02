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«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости». Ограничение экспорта инертных газов ударит по мировому производству микросхем

«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости». Ограничение экспорта инертных газов ударит по мировому производству микросхем

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Правительство РФ приняло постановление, которое ограничвает до конца года экспорт инертных газов, в том числе неона, аргона, гелия и других. Эти гази активно используются для производства полупроводниковой продукции, включая микросхемы. Что касается микросхем, то они используются в смартфонах, бытовой технике, автомобилях, навигационных системах и множестве самых разных отраслей.

Доля России на мировом рынке поставщиков неона составляет 30%. Экспорт газа теперь будет доступен только по решению правительства. С начала пандемии коронавируса в мире начался глобальный дефицит полупроводников — после того как Украина приостановила поставки неона с двух своих заводов.


Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону — ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30% которых на мировом рынке приходится на нашу страну.


Источник в финансово-экономическом блоке правительства

Эксперты считают, что для многих стран это решение будет весьма чувствительным. В ответ Россия рассчитывает на конструктивный и прагматичный подход иностранных производителей к поставкам необходимой микроэлектронной продукции в нашу страну.

Правительство будет учитывать достигнутые договоренности при принятии решений по экспортным поставкам этих газов.

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