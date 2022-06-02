«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости». Ограничение экспорта инертных газов ударит по мировому производству микросхем

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Правительство РФ приняло постановление, которое ограничвает до конца года экспорт инертных газов, в том числе неона, аргона, гелия и других. Эти гази активно используются для производства полупроводниковой продукции, включая микросхемы. Что касается микросхем, то они используются в смартфонах, бытовой технике, автомобилях, навигационных системах и множестве самых разных отраслей.

Доля России на мировом рынке поставщиков неона составляет 30%. Экспорт газа теперь будет доступен только по решению правительства. С начала пандемии коронавируса в мире начался глобальный дефицит полупроводников — после того как Украина приостановила поставки неона с двух своих заводов.





Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону — ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30% которых на мировом рынке приходится на нашу страну.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства

Эксперты считают, что для многих стран это решение будет весьма чувствительным. В ответ Россия рассчитывает на конструктивный и прагматичный подход иностранных производителей к поставкам необходимой микроэлектронной продукции в нашу страну.

Правительство будет учитывать достигнутые договоренности при принятии решений по экспортным поставкам этих газов.