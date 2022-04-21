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    Россия работает над открытием посольств в республиках Донбасса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Россия работает над открытием посольств в республиках Донбасса

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    Агентство «Москва»

    Россия планирует открыть посольства в республиках
    Донбасса. Об этом рассказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных
    дел РФ Евгений Иванов.

    По словам дипломата, сейчас ведется активная работа,
    и заключаются все необходимые соглашения. Никаких конкретных сроков открытия посольств
    России в ЛНР и ДНР Иванов не назвал.

    Ранее дипломат раскритиковал Швейцарию за
    присоединение к антироссийским санкциям. Евгений Иванов назвал страну нейтральной только на
    словах, а не на деле, сообщает  RT.

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