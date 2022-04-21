Россия работает над открытием посольств в республиках Донбасса

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Россия планирует открыть посольства в республиках
Донбасса. Об этом рассказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных
дел РФ Евгений Иванов.
По словам дипломата, сейчас ведется активная работа,
и заключаются все необходимые соглашения. Никаких конкретных сроков открытия посольств
России в ЛНР и ДНР Иванов не назвал.
Ранее дипломат раскритиковал Швейцарию за
присоединение к антироссийским санкциям. Евгений Иванов назвал страну нейтральной только на
словах, а не на деле, сообщает RT.
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