Россия провела успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

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Российские военные провели успешный испытательный запуск
межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Этот пуск стал первым в программе государственных испытаний
оборонного ведомства. В настоящий момент «Сарматы» не имеют аналогов во всем
мире, уточнили в министерстве.
Также с успешным проведением испытаний межконтинентальной
баллистической ракеты российских военных поздравил президент РФ Владимир Путин.
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