    В тренде

    Россия провела успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Россия провела успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    riafan.ru

    Российские военные провели успешный испытательный запуск
    межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. Об этом
    говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

    Этот пуск стал первым в программе государственных испытаний
    оборонного ведомства. В настоящий момент «Сарматы» не имеют аналогов во всем
    мире, уточнили в министерстве.

    Также с успешным проведением испытаний межконтинентальной
    баллистической ракеты российских военных поздравил президент РФ Владимир Путин.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »