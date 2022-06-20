Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты «305» — РИА Новости

Уточняется, что ракеты «305» обеспечивают точность поражения цели с отклонением не более двух метров. У боезапаса разные режимы наведения: телеуправление, когда пуск проводится по переданным координатам без видимости цели, и вариант «выстрелил и забыл», при котором цель захватывается головкой самонаведения еще на подвесе у вертолета и весь полет снаряда полностью автономен.