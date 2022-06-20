Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты «305» — РИА Новости

ВС РФ в рамках спецоперации по защите Донбасса применили на Украине новые высокоточные ракеты «305». Об этом сообщило РИА Новости.
«В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты “305”. Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например, по складам с боеприпасами и ГСМ», — рассказал изданию информированный источник.
Уточняется, что ракеты «305» обеспечивают точность поражения цели с отклонением не более двух метров. У боезапаса разные режимы наведения: телеуправление, когда пуск проводится по переданным координатам без видимости цели, и вариант «выстрелил и забыл», при котором цель захватывается головкой самонаведения еще на подвесе у вертолета и весь полет снаряда полностью автономен.
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021», снаряд разработан в коломенской компании КМБ. Ракета предназначена для поражения как групповых, так и одиночных целей, неподвижных и движущихся, в любое время суток. Дальность полета — 14,5 км, вес осколочно-фугасной поражающей части — 25 кг.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.