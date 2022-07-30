Россия пригласила специалистов ООН для расследования атаки на СИЗО в Еленовке

Правительство России официально пригласило экспертов Организации Объединенных Наций в рамках объективного расследования инцидента с обстрелом СИЗО в Еленовке. Информацию об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Речь идет об обстреле изолятора в Еленовке со стороны украинских вооруженных сил, совершенном в ночь на 29 июля. Согласно информации ведомства, в интересах расследования инцидента были также привлечены специалисты Красного креста.
Ранее Минобороны сообщало, что в результате удара ВСУ по СИЗО 50 украинских военнопленных скончались под завалами. Помимо этого, десятки человек получили ранения различной степени тяжести.