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Россия предупредила ОЗХО о готовящейся Киевом провокации с химоружием в Николаеве

Россия предупредила ОЗХО о готовящейся Киевом провокации с химоружием в Николаеве
Pavel Nemecek/Fotobanka CTK/ GLP /Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/ GLP

Россия предупредила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о готовящейся Киевом провокации с применением химоружия. Возможным местом будущей провокации может стать город Николаев,  заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Мы направили уже соответствующую ноту в Технический секретариат (ОЗХО, – ред.), сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке, сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах – в Николаеве, в Харькове. В общей сложности уже больше двух десятков нот направили в технический секретариат», – цитирует его Sputnik.

Также Шульгин подчеркнул, что ОЗХО подтвердила получение направленного Москвой документа.

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RusNewsToday24
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