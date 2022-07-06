Россия предупредила ОЗХО о готовящейся Киевом провокации с химоружием в Николаеве

Россия предупредила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о готовящейся Киевом провокации с применением химоружия. Возможным местом будущей провокации может стать город Николаев, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
«Мы направили уже соответствующую ноту в Технический секретариат (ОЗХО, – ред.), сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке, сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах – в Николаеве, в Харькове. В общей сложности уже больше двух десятков нот направили в технический секретариат», – цитирует его Sputnik.
Также Шульгин подчеркнул, что ОЗХО подтвердила получение направленного Москвой документа.