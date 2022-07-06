Россия предупредила ОЗХО о готовящейся Киевом провокации с химоружием в Николаеве

«Мы направили уже соответствующую ноту в Технический секретариат (ОЗХО, – ред.), сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке, сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах – в Николаеве, в Харькове. В общей сложности уже больше двух десятков нот направили в технический секретариат», – цитирует его Sputnik.