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    Россия повторно запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации Киева в Буче

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress Xu Jinquan

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    globallookpress Xu Jinquan

    Москва вновь обратилась к Совету Безопасности ООН с
    требованием собрать экстренное заседание, сообщили в постпредстве России.

    Причиной является провокация киевского режима в украинском
    городе Буча, который российские военнослужащие покинули несколько дней назад.

    Стоит отметить, что ранее Минобороны России заявило о
    постановочности распространенных кадров. В ведомстве подчеркнули, что ни один
    мирный житель не пострадал, пока город находился под полным контролем
    российских войск.

    Напомним, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
    сегодня заявила о планах Вашингтона по отстранению России от деятельности в
    Совете ООН по правам человека. В Белом доме считают, что Москва не должна
    участвовать в этом формате.

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