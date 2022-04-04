Россия повторно запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации Киева в Буче

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Москва вновь обратилась к Совету Безопасности ООН с
требованием собрать экстренное заседание, сообщили в постпредстве России.
Причиной является провокация киевского режима в украинском
городе Буча, который российские военнослужащие покинули несколько дней назад.
Стоит отметить, что ранее Минобороны России заявило о
постановочности распространенных кадров. В ведомстве подчеркнули, что ни один
мирный житель не пострадал, пока город находился под полным контролем
российских войск.
Напомним, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
сегодня заявила о планах Вашингтона по отстранению России от деятельности в
Совете ООН по правам человека. В Белом доме считают, что Москва не должна
участвовать в этом формате.
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