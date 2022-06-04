Россия потребовала у США объяснить незаконные поставки Ми-17 Украине

«Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. Только так, и никак иначе», — подчеркнула Захарова.