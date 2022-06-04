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Россия потребовала у США объяснить незаконные поставки Ми-17 Украине

Россия потребовала у США объяснить незаконные поставки Ми-17 Украине
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

США должны разъяснить, на каком основании они отправили Украине вертолеты Ми-17, переданные Вашингтону для поставок в Афганистан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, когда Вашингтон получил от Москвы эти боевые машины, стороны заключили соглашение, что вертолеты предназначены строго для ВС Афганистана.

«Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. Только так, и никак иначе», — подчеркнула Захарова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российское посольство в США обратилось в госдепартамент, чтобы получить объяснения грубых нарушений достигнутых договоренностей. Однако, отметила представитель МИД, внятного ответа так и не последовало. Вашингтон продолжает накачивать Киев вооружениям, провоцируя эскалацию в российско-американских отношениях.

«Отметим также, что американская сторона, в показной манере декларирующая незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО, безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы», — констатировала дипломат.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об угрозе обстрелов ВСУ с применением американских РСЗО HIMARS.

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