Россия поставила четкую задачу: Лавров по полочкам разложил Западу план спецоперации РФ

Вчера, 2 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью телеканалу «Аль-Джазира», в котором раскрыл главные цели спецоперации России. Постоянный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в личном Telegram-канале видео интервью. Подписчики российского дипломата написали большое количество комментариев, подчеркнув четкость поставленных российским руководством задач.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины и защите жителей ДНР и людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Глава МИД РФ Сергей Лавров буквально по полочкам разложил Западу план спецоперации ВС страны, а также обозначил главные цели России. В первую очередь российский дипломат отметил, что у Украины есть технический и технологический потенциал в создании ядерного оружия.

«Я могу ответственно заявить, что Россия этого сделать не позволит. Цель спецоперации, которая была объявлена российским главой, и которая продолжается сегодня, состоит в том, чтобы защитить людей. Прежде всего людей на Донбассе, которых восемь лет бомбили, убивали при полном отсутствии внимания и сострадания по линии западных обществ, СМИ», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Запад старался отойти от предоставления своим гражданам того, что происходит на территории ЛДНР. Поэтому в рамках специальной военной операции поставлена четкая задача обеспечить демилитаризацию Украины.

«Должны быть определены конкретные виды ударных вооружений, которые на Украине никогда не будут развернуты, которые никогда там не будут создаваться. Одновременно с этим существует вторая задача спецоперации России — денацификация», — объяснил Лавров, отметив, что невозможно смотреть, как в современной Европе участники факельных шествий маршируют с нацистскими знаменами.

Россия на Украине восстанавливает справедливость, подчеркнул политик. При этом перед началом спецоперации российское правительство было готово ко всему.

«Я не сомневался, что ЕС и НАТО последуют послушно за США. Я предполагал, что вызванные бессильной злобой санкции охватят спортивные движения, культурные обмены и просто будут касаться контактов между людьми», — сказал глава МИД.

Однако Россия в состоянии противостоять любому давлению, заявил дипломат.

«Если у кого-то есть сомнения на сей счет, то рекомендую ознакомиться с российской историей. При этом, у нас есть друзья и союзники на международной арене, которые не утратили своей самостоятельности и способности руководствоваться национальными интересами. Поэтому мы сдюжим, я в этом уверен на 100%», — подчеркнул Лавров.

Наряду с этим, глава МИД напомнил, что Владимир Путин четко изложил позицию страны в рамках спецоперации, которая также была озвучена на переговорах с Украиной в Белоруссии.

«Крым — это часть России. Необходимо признания Донецкой и Луганских народных республик в границах областей. Демилитаризация Украины, параметры которой еще предстоит согласовать. Но там не должно быть вообще никаких вооружений, способных угрожать безопасности РФ. И денацификация. Так что, работа предстоит большая», — обратил внимание глава МИД.

В связи с этим он подчеркнул, что российское руководство делает все, чтобы не допустить серьезных жертв среди гражданского населения.

«Наши вооруженные силы совместно с силами ЛДНР пользуются высокоточным оружием и уничтожают исключительно военную инфраструктуру украинской власти», — сообщил дипломат.

Под постом постоянного представителя МИД РФ Марии Захаровой с интервью Лаврова появилось большое количество комментариев россиян, восхитившихся политиком и действиями российских властей.

«Мария, вот у меня вопрос, почему наши дипломаты не привезут в ООН детей с Донбасса, которые потеряли родителей, родителей, у которых погибли дети, да, это может быть жестоко, но хоть так расшевелить это аморфное болото, правду донести про зверства фашистского режима»; «Профессионал своего дела Сергей Викторович, молодец»; «Замечательно»; «Россия освобождает Европу от нацизма»; «Настоящий мужчина и человек», — написали россияне.

Они восхитились четкостью позиции правительства, которую ясно озвучил Сергей Лавров.

«Настоящий профессионал! Мы с вами!»; «Сергей Викторович Лавров молодец! Профессионал своего дела!»; «Самый лучший на международной арене!» — высказались пользователи Сети.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Мария Захарова объяснила, как молчание Запада стало причиной политической катастрофы в Европе и на Украине.

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