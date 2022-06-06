Россия попала в десятку стран по количеству зловредов в электронной почте

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Решения «Лаборатории Касперского» определили в марте 2022 года рекордный объём вредоносного ПО в электронной почте: более 19 миллионов срабатываний.

В большинстве случаев зловреды рассылались либо в исполняемых файлах, либо в офисных документах. Значительное увеличение объёма вредоносного ПО в марте было связано с ростом числа именно вредоносных документов, которое превысило в первый весенний месяц 5,5 миллионов. Как отмечают в «Лаборатории», Россия входит в десятку стран, где такие атаки происходили чаще всего.

Офисные документы, пересылаемые через электронную почту, по-прежнему остаются одним из основных способов распространения киберугроз. Злоумышленники «упаковывают» в них зловреды, делая расчёт на то, что в потоке информации пользователи с большей вероятностью попадутся в ловушку.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Паринов рассказал: