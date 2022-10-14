Россия ожидает увеличения экспорта нефти на 8% по итогам года

Уровень поставок нефти из России в нынешнем году может вырасти примерно на 8%, по сравнению с 2021-м, сообщил вице-премьер Александр Новак.
В рамках «Российской энергетической недели» он отметил, что самым кризисным месяцем был март. Тогда добыча черного золота в стране упало примерно 10%, однако позднее ситуация позднее выровнялась.
«Мы в этом году ожидаем, если говорить про нефтяную отрасль, даже выше объемы добычи по сравнению с прошлым годом — не намного, но выше. Экспорт будет выше примерно на 8%», — указал Новак.
Российский компании смогли переориентироваться на другие рынки, а также наладить новые логистические цепочки. Новак добавил, что власти намерены расширить мощности портов, расположенных в Усть-Луге, Новороссийске, Приморске примерно на 40 млн тонн.
Президент России Владимир Путин ранее подтвердил, что продажа нефти тем странам, которые введут потолок цен, будет прекращена. Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу, цитирует его «ФедералПресс».