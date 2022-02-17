Россия ответила США: главное из диалога по гарантиям безопасности

Россия направила США свой ответ в рамках диалога по гарантиям безопасности. МИД РФ опубликовал основные положения документа.

Подчеркивается, что Вашингтон не дал конструктивного ответа по ключевым инициативам Москвы, в том числе о нерасширении НАТО и создании новых военных баз на территории стран, входивших в Советский Союз.

США и НАТО продолжают аккумулировать ресурсы, наращивая военную активность у границ России — красные линии, право РФ на их защиту игнорируется.

Россия требует от Украины выполнять Минские соглашения, прекратить поставки оружия на ее территорию, вывести весь иностранный военный контингент и отказаться от проведения учений НАТО при участии украинской стороны.

Оружие и силы США должны быть выведены из Прибалтики, а также из Центральной и Восточной Европы.

Помимо этого, не решен вопрос юридического отказа НАТО от расширения на восток — от США и НАТО требуются конструктивные предложения.

Подчеркивается, что инициативы Москвы, выдвинутые в рамках диалога, должны рассматриваться в комплексе, выделение отдельных составляющих не допускается.

США и их союзникам необходимо прекратить риторику «сдерживания» России, сделать конкретные шаги по деэскалации военно-политической обстановки.

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