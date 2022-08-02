Россия отвергла обвинения относительно Запорожской АЭС

Российская сторона подчеркнула, что действия ВС РФ не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют работе станции.

«В заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в ходе 10-й Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы», — говорится в комментарии.

Россия не использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО.