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Россия отвергла обвинения относительно Запорожской АЭС

Россия отвергла обвинения относительно Запорожской АЭС
wikipedia.org / Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Россия не использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО.

«В заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в ходе 10-й Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы», — говорится в комментарии.

Российская сторона подчеркнула, что действия ВС РФ не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют работе станции.

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