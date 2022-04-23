Россия отправит в космос выращенный в Белгородской области росток сирени

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Российские ученые планируют запустить ростки сирени из Белгородской области в космос.
Согласно плану, колбы с растением полетят в космос в автономном режиме. Такой эксперимент планировался еще год назад, но возникли проблемы с ракетой-носителем.
Запуск собираются провести 9 августа этого года. После отправки ростков ученые смогут наблюдать за их изменениями на расстоянии.
Напомним, выращивание белка коронавируса на 3D-биопринтере уже происходит на борту Международной космической станции.
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