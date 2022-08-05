Россия отправит в космос «Гонцов» в конце октября. На 22 октября намечен запуск трёх спутников системы «Гонец»

Анонимный источник из ракетно-космической отрасли России сообщил ТАСС о том, что первые аппараты системы спутниковой связи «Гонец» могут быть запущены в конце октября.





Запуск «Гонцов» с Восточного может состояться 22 октября

Вероятно, формулировка подразумевает, что запуск уже запланирован на эту дату, но может быть перенесён, как это порой бывает в случае космических запусков.

«Гонец» является низкоорбитальной системой спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена информации с подвижными и стационарными объектами. В частности, недавно Роскосмос рассказал об успешном тестировании абонентских терминалов «АТ-МН-2.1» и «Гонец-Кейс».

22 октября, если запуск состоится, на орбиту отправятся три спутника. Запуск состоится с космодрома Восточный.