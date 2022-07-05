Россия отказалась принимать участие в «Детском Евровидении — 2022»

Прием заявок на национальный отбор участков в международный песенный конкурс «Детское Евровидение» не будет проводиться в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого.
Данное решение было принято на фоне выхода Первого канала, ВГТРК и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза из-за обострившейся политической обстановки в мире. Речь идет о специальной операции Росси на Украине.
В феврале 2022 года стало известно, что Россия не будет участвовать в конкурсе «Евровидение».