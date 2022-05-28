Россия одержала победу в энергетическом сражении с США и Европой

С 1 января по 24 февраля средний суточный показатель морских поставок российской сырой нефти составлял 3,06 млн баррелей. К 20 мая они увеличились на 10%, до 3,4 млн баррелей — при этом с 1 апреля по 20 мая Москва поставляет порядка 3,65 млн баррелей ресурса в день.