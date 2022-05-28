Россия одержала победу в энергетическом сражении с США и Европой

Россия виртуозно обходит санкции, которые налагают на нее недружественные государства. Особенно заметно это на примере экспорта нефти, делится мнением Тelegram-канал Spydell_finance.
С 1 января по 24 февраля средний суточный показатель морских поставок российской сырой нефти составлял 3,06 млн баррелей. К 20 мая они увеличились на 10%, до 3,4 млн баррелей — при этом с 1 апреля по 20 мая Москва поставляет порядка 3,65 млн баррелей ресурса в день.
«Таким образом, тенденция восходящая. Поставки с 1 апреля по 20 мая выше на 580 тыс. баррелей чем до СВО. Основной вклад внесли поставки нефти через Балтийский бассейн (+328 тыс. баррелей) и Азово-Черноморский бассейн (+300 тыс. баррелей), тогда как Дальневосточный и Арктический бассейны потеряли около 45 тыс. баррелей поставок», — делится данными Spydell_finance.
По словам Тelegram-канала, спустя три месяца энергетического сражения «Европа и США против России» победа остается на стороне Москвы. Большинство ключевых потребителей газа согласились на рублевую схему оплаты. И хотя физические объемы сократились на 35% год к году, растущие цены позволяют «Газпрому», увеличивать валютную выручку.