Россия обнулила эмбарго: Юшков предрек успех выведения эталонного сорта нефти на биржевой рынок

Москва планирует создать собственный эталонный сорт нефти, с помощью которого можно противостоять попыткам глав западных стран ударить по доходам России от продажи энергоресурса, передает Bloomberg. О выгоде данной идеи в беседе с «Народными Новостями» рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года, уточнили в Bloomberg.
Игорь Юшков отметил, что идея с биржевой торговлей российским Urals (ред. — сорт нефти, добываемой на территории РФ) — это один из вариантов, который прорабатывает правительство страны в рамках приспособления к новым реалиям нефтяных рынков.
«Руководство РФ решило, что раз западные страны хотят сломать систему ценообразования российской нефти, предлагая установить потолок цены на наши энергоносители, то Россия должна создать свой инструмент, который будет поднимать цену на Urals. Именно поэтому возникла идея разработки своей биржевой торговли», — объяснил эксперт.
Однако он уточнил, что данная теория является лишь одним из возможных вариантов решения ситуации. Юшков предположил, что возможно руководство страны также прорабатывало вопрос ликвидации дисконта на российскую нефть. Дело в том, что сейчас Urals продается со скидкой 30% на каждый баррель.
«Поэтому, вероятно, что российские власти захотели создать свой эталонный сорт нефти с целью ликвидации скидки», — пояснил специалист.
В этой связи, эксперт объяснил, что для этого необходимо продавать определенные объемы энергоресурсов — порядка 80-100 млн тонн в год. За счет данного объема торговых операций нефть становиться биржевым товаром.
В заключение Юшков отметил, что дисконт на российскую нефть пропадет после того, как заработает западное эмбарго.
«Тогда вектор России, с точки зрения продажи энергоресурсов, переместится на Азию. К тому времени нефтяные рынки устоятся, и не нужно будет никого оттуда выталкивать. Настанет равновесие — восточно-африканские поставщики уйдут в Европу, а Россия — в Азию», — указал специалист.
Но до тех пор, пока ситуация с соперничеством поставщиков будет сохраняться, скидка на нефть РФ также будет действительной, констатировал Юшков.