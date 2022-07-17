Россия обнулила эмбарго: Юшков предрек успех выведения эталонного сорта нефти на биржевой рынок

Однако он уточнил, что данная теория является лишь одним из возможных вариантов решения ситуации. Юшков предположил, что возможно руководство страны также прорабатывало вопрос ликвидации дисконта на российскую нефть. Дело в том, что сейчас Urals продается со скидкой 30% на каждый баррель.