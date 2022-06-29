Россия не стремится к «старому» курсу рубля

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, чем опасны попытки вернуть досанкционный курс рубля.

Попытки достичь курса рубля, который был при старых условиях, приведут к тому, что он станет искусственным.

Эльвира Набиуллина





Она добавила, что даже в изменившихся условиях Центробанк придерживается политики плавающего курса рубля. Кроме того, Набиуллина заявила, что банки в России сегодня являются устойчивыми. Набиуллина также заявила, что, по оценке Центробанка, снижение ключевой ставки в РФ займет от двух до двух с половиной лет.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не исключает проведения валютных интервенций для стабилизации рубля.

Сегодня доллар упал почти до 50 рублей, а евро стоит менее 54 рублей.