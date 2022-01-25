Россия не случайно достала из архивов информацию о реальной мощи СССР в 1962 году

Украинский журналист и военный историк Юрий Дудкин рассказал о «четком и убойном сигнале» РФ, посланном в Вашингтон.

В середине декабря российское руководство направило в США проект документа о гарантиях взаимной безопасности. К обсуждению мирной инициативы стороны приступили через месяц, уже в 2022 году. Однако, по официальным данным, переговоры результата не принесли, письменный ответ на предложения Москвы из Вашингтона так и не поступил. На фоне этого власти РФ пошли на нетривиальный шаг, обнародовав ранее засекреченные данные о Карибском кризисе.

Как заявил военный эксперт Юрий Дудкин в эфире украинского телеканала NEWSONE, Россия послала Соединенным Штатам «четкий и убойный сигнал» в надежде на то, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, и ситуация не скатится к реальному противостоянию. Речь идет о распространяемом российскими СМИ сюжете про Карибский кризис 1962 года. При этом широкой общественности стали известны те факты, которые долгое время держались в секрете, пишет ФАН.

«Я немного напомню. В ответ на размещение ракет США в Италии и в Турции, Хрущев принял решение разместить подобные средства на Кубе. Как сегодня стало известно, там разместили 52 тысячи только солдат, не считая техперсонала, инструкторов, и офицеров», – подчеркнул Дудкин.

Помимо этого, на Остров свободы были доставлены ракеты Р-12 и Р-14, суммарная мощность которых составляла 74 мегатонны. Таким образом, уже тогда у Москвы была возможность уничтожить США за несколько минут. Сегодня же возвращение России на Кубу с учетом современного вооружения практически не оставляет Вашингтону ни единого шанса уцелеть в случае полномасштабной войны.

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