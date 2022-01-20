Россия нарастила несырьевой неэнергетический экспорт более чем на треть в 2021 году

Россия существенно нарастила присутствие на мировых рынках в секторах, не связанных с энергоресурсами. Соответствующие данные «Российского экспортного центра» (РЭЦ) приводит «Интерфакс».

Рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) по итогам прошедшего года составил 36%. Результаты оказались выше озвученного ранее прогноза — 191 миллиард долларов против 185 миллиардов.

«Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию», — отметила глава РЭЦ Вероника Никишина

Обратный процесс ранее начался на Украине, которая сокращает долю высокотехнологической продукции, станков и приборов в экспорте.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выражал мнение, что примерно через 20 лет нефть перестанет быть основным экспортным товаром и главным источником пополнения бюджета. Проблема начала энергоперехода и декарбонизация заключается именно в зависимости от нефти, цитирует его URA.RU.

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