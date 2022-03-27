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Банк России будет закупать золото по фиксированным ценам. Это решение стало новым «убойным оружием» РФ против доллара. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Как отмечает Baijiahao, недавно Центральный банк России ввел новое правило по покупке золота. Теперь Банк РФ будет покупать у банков золото по фиксированной цене: 5000 рублей за грамм драгоценного металла. Многие не поняли, для чего Москва это сделала, но у этого шага есть смысл.

«Эта мера станет новым убийственным оружием России против доллара», – говорится в публикации.

Baijiahao пояснило: средняя цена золота в мире составляет 63 доллара за один грамм. 63 доллара – примерно шесть тысяч рублей. А когда РФ покупает грамм золота за пять тысяч рублей, ценность рубля поднимается, что, в свою очередь, косвенно девальвирует доллар и вызывает инфляцию в Соединенных Штатах.

«Решение ЦБ РФ эквивалентно привязке рубля к золоту. Когда-то и доллар был привязан к золоту, что делало его твердой валютой. Теперь же российская национальная валюта стала “золотым рублем”», – говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что золото сейчас является одним из самых перспективных направлений для инвестиций. Эксперты ожидают, что цена на этот драгоценный металл продолжит расти.

«И в благополучные, и в смутные времена золото всегда оставалось своего рода твердой валютой», – добавило Baijiahao.

ЦБ РФ приняло решение по фиксированной цене на золото в качестве антикризисных мер на фоне экономической войны, которую Запад развязал против России. Санкционная политика западных государств нацелена на то, чтобы помешать РФ вести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Истеблишменту США и ЕС не понравилось, что Россия вступилась за Донбасс (ДНР и ЛНР), остановила геноцид русского народа и помешала превращению украинской территории в плацдарм для нападения НАТО на Российскую Федерацию.

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