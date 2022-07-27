Россия на 30 месте, Украина — на 24, а на первом Израиль. Стало известно, где в мире самый дешёвый мобильный интернет

Свежие данные Cable.co.uk показывают стоимость мобильной связи в разных странах мира. Если точнее, среднюю стоимость 1 ГБ мобильных данных.

Разрыв между самой доступной и самой дорогой связью просто огромен. Дешевле всего 1 ГБ данных обходится в Израиле, где он стоит всего 0,04 доллара. Причём тут разрыв большой даже с Италией, которая на втором месте с 0,12 доллара за 1 ГБ. При этом самая дорогая связь на Острове Святой Елены, где за 1 ГБ придётся отдать 41,06 доллара! Также очень дорого на Фолклендских островах (38,45 доллара).





Россия в этом списке находится на 30 месте (если строить рейтинг самой дешёвой связи) с ценой около 0,48 доллара за 1 ГБ. Напомним, это средняя цена. На украинском рынке связь ещё дешевле — 0,43 доллара. Страна находится на 24 месте списка.





Источник говорит, что в целом страны можно разделить на четыре класса.