Россия на 30 месте, Украина — на 24, а на первом Израиль. Стало известно, где в мире самый дешёвый мобильный интернет

Свежие данные Cable.co.uk показывают стоимость мобильной связи в разных странах мира. Если точнее, среднюю стоимость 1 ГБ мобильных данных.
Разрыв между самой доступной и самой дорогой связью просто огромен. Дешевле всего 1 ГБ данных обходится в Израиле, где он стоит всего 0,04 доллара. Причём тут разрыв большой даже с Италией, которая на втором месте с 0,12 доллара за 1 ГБ. При этом самая дорогая связь на Острове Святой Елены, где за 1 ГБ придётся отдать 41,06 доллара! Также очень дорого на Фолклендских островах (38,45 доллара).
Россия в этом списке находится на 30 месте (если строить рейтинг самой дешёвой связи) с ценой около 0,48 доллара за 1 ГБ. Напомним, это средняя цена. На украинском рынке связь ещё дешевле — 0,43 доллара. Страна находится на 24 месте списка.
Источник говорит, что в целом страны можно разделить на четыре класса.
- Превосходная инфраструктура. Страны с давно существующей повсеместно распространенной инфраструктурой 4G или новой инфраструктурой 5G, как правило, находятся в более дешевой части таблицы. Это связано с тем, что их тарифы, как правило, предлагают значительно больше данных, чем в среднем, а ограничения обычно составляют сотни гигабайт или их вообще нет. Поэтому стоимость гигабайта в этих странах будет очень низкой.
- Сильная зависимость. Страны, практически не имеющие фиксированной широкополосной связи, поэтому в значительной степени зависят от предоставления мобильных данных. При насыщенном рынке и множестве конкурирующих поставщиков, часто сопровождаемых низкой средней заработной платой, цены на данные в таких странах могут быть очень низкими по сравнению с глобальными.
- Небольшое потребление. Страны, в которых мобильные данные широко доступны и широко используются, но инфраструктура диктует культуру ограниченного использования. В таких странах SIM-карты, как правило, относительно дешевы, но в основном доступны с очень небольшим объемом данных.
- Богатая экономика. Богатые страны, как правило, имеют хорошую мобильную инфраструктуру и приличный лимит данных. Поскольку население может позволить себе платить больше, а владение и эксплуатация сетевой инфраструктуры обходится гораздо дороже, цены на данные имеют тенденцию к глобальному среднему уровню.