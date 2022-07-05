Россия может полностью запретить ввоз товаров через Прибалтику в ответ на блокаду Калининграда

Губернатор Калининградской области Алиханов озвучил один из вариантов ответа России на блокаду транзита в регион со стороны Литвы.
По его словам, подобные меры будут применяться в крайнем случае. Однако, если Европейский союз не урегулирует этот вопрос, у Москвы не останется другого выбора.
«Полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда», — объяснил он.
Напомним, что руководство Литвы запретило осуществлять транзит грузов, которые попали в санкционные списки Евросоюза. Сейчас власти прибалтийской республики ждут от Брюсселя четких распоряжений о дальнейших действиях. В Калининградской области рассчитывают, что ситуация разрешится.