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Россия может полностью запретить ввоз товаров через Прибалтику в ответ на блокаду Калининграда

Россия может полностью запретить ввоз товаров через Прибалтику в ответ на блокаду Калининграда
Ilya Galakhov/Global Look Press

Губернатор Калининградской области Алиханов озвучил один из вариантов ответа России на блокаду транзита в регион со стороны Литвы. 

По его словам, подобные меры будут применяться в крайнем случае. Однако, если Европейский союз не урегулирует этот вопрос, у Москвы не останется другого выбора. 

«Полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда», — объяснил он. 

Напомним, что руководство Литвы запретило осуществлять транзит грузов, которые попали в санкционные списки Евросоюза. Сейчас власти прибалтийской республики ждут от Брюсселя четких распоряжений о дальнейших действиях. В Калининградской области рассчитывают, что ситуация разрешится. 

калининград Литва Россия Транзит
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