Россия купила у Ирана тысячу ударных беспилотников и тренажёр для обучения

Ливанский журналист и политический аналитик Элайджа Магье сообщил, что Россия подписала контракт на поставку 1000 иранских разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129. Соглашение подписали после того, как российские специалисты прошли обучение по использованию этих машин.





Помимо этого, Тегеран уже передал в Россию несколько готовых беспилотников и тренажёр, который позволит обучать операторов. Сами дроны могут выступать в качестве корректировщиков огня, а также самостоятельно наносить удары. Такие БПЛА могут находиться в воздухе около суток.

Данные журналиста подтверждает Reuters со ссылкой на источники в официальных органах власти США. По информации СМИ, российская делегация несколько раз посещала один из аэродромов в Иране, чтобы изучить БПЛА. Также источник подтвердил факт тренировок. В США уже отреагировали на эту информацию.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены использованием и распространением БПЛА Ираном. Они использовались для нападения на силы США, наших партнеров в регионе и международные организации», — заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.

Ранее сообщалось, что с Байконура успешно запустили ракету с иранским спутником «Хайям», который предназначен для съёмки и мониторинга Земли. А чуть позже в Ростехе рассказали, какие технологии применялись в конструкции спутника.