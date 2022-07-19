Новости0

Россия, Иран и Турция намерены продолжить укреплять трехстороннее сотрудничество

Россия, Иран и Турция намерены продолжить укреплять трехстороннее сотрудничество
Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в рамках прошедшего в Тегеране саммита. По его итогам лидеры стран приняли совместное заявление.

Главной темой данного саммита, прошедшего в астанинском формате, являлось урегулирование ситуации в Сирии. По словам Путина, беседа глав государств была полезной и содержательной.

«В деловой и конструктивной атмосфере мы вместе с господином Раиси и господином Эрдоганом предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии», — добавил российский лидер.

Путин отметил, что в совместном с Раиси и Эрдоганом заявлении они подтвердили «приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества». Государства намерены действовать в интересах достижения «устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирии».

Иран переговоры Путин раиси сотрудничество Турция Эрдоган
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.