Россия, Иран и Турция намерены продолжить укреплять трехстороннее сотрудничество

Путин отметил, что в совместном с Раиси и Эрдоганом заявлении они подтвердили «приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества». Государства намерены действовать в интересах достижения «устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирии».