Россия и Украина подпишут отдельные договора о вывозе зерна с Турцией и ООН

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина и Россия подпишут отдельные договора по вывозу зерна.
«Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — заявил Подоляк.
Он также уточнил, что соглашение не предусматривает сопровождение грузов российскими кораблями. Только совместные группы при необходимости будут проверять корабли в Черном море.