Новости0

Россия и Украина подпишут отдельные договора о вывозе зерна с Турцией и ООН

Россия и Украина подпишут отдельные договора о вывозе зерна с Турцией и ООН
Pxhere.com

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина и Россия подпишут отдельные договора по вывозу зерна.  

«Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — заявил Подоляк.

Он также уточнил, что соглашение не предусматривает сопровождение грузов российскими кораблями. Только совместные группы при необходимости будут проверять корабли в Черном море. 

договор зерно ООН подоляк Россия Турция Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.