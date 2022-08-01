Россия и Филиппины начали переговоры о поставках удобрений

Острую потребность в российских удобрениях ранее подтвердил заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс. По его словам, в товаре нуждаются все глобальные рынки.

«Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут», — сообщил Павлов.

Руководство Филиппин относится у данному вопросу крайне серьезно, отметил он. Соответствующая тема поднимается на «самом высоком уровне», передает РИА Новости .

Власти Филиппин и российские компании ведут двусторонние переговоры. На них обсуждаются возможности поставок удобрений из РФ, сообщил посол в Маниле Марат Павлов.