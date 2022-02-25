Россия готовит ответный удар: какие контрсанкции могут последовать на действия Запада

Российские власти подготовили пакет санкций, которые ударят по слабым местам Запада, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Жители РФ поддержали инициативу властей, отметив, что это долгожданное решение.

Ответ России на санкции Запада не будет зеркальным, заявила Валентина Матвиенко.

“Что касается ответных санкций, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России”, – сказала она журналистам.

Матвиенко отметила, что Европа сама себя наказала, когда наложила ограничения против газопровода «Северный поток-2», и такие шаги только спровоцируют рост цен на газ.

В то же время Кремль будет стараться минимизировать вред, наносимый экономике от антироссийских санкций, социальные обязательства при этом будут исполняться, рассказала Матвиенко.

Россияне в Сети поддержали решение властей. Как отметили пользователи, пришло время принять такое решение.

“Просто браво, все верно, пора принять решение раз и навсегда. Давно пришло время ввести санкции против Запада. Ну наконец-то! Сколько же я ждал этого момента! Сколько говорил, что нужно взять и бабахнуть по ним нашей авоськой санкций, чтобы аж взвизгнули от удивления! Давно пора было ответить им равнозначно! Россия показала зубы. Горжусь своей страной!”, – написали люди в Сети. Если перекроют поставки газа в Европу и отключат наше электричество, посмотрим, как на Западе запляшут”, – написали люди в Сети.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия способна ответить на любые санкции, вводимые Западом, в том числе, если они будут применены против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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