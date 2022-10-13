Россия форсированно работает над созданием собственной орбитальной станции

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил сегодня, что государственная корпорация в настоящий момент активно ведет работы, касающиеся создания национальной орбитальной станции.

«Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции, — сказал Юрий Борисов, добавив, что сейчас российская сторона штатно работает на МКС и будет работать, пока не примет решение о выходе из проекта. — Выход предусматривает длительные процедуры».





28 июля Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. 29 июля глава Роскосмоса пояснил, что точный срок выхода России из программы МКС будет определен позже.

Позже Борисов сообщил журналистам, что сотрудничество по проекту МКС будет зависеть от технического состояния станции. С высокой степенью вероятности оно продлится до 2028 года.