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Россия доложила в ООН об использовании ВСУ мин «Лепесток» против мирных жителей ДНР

Россия доложила в ООН об использовании ВСУ мин «Лепесток» против мирных жителей ДНР
wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский направил генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза организации Чжан Цзюню данные о минировании ВСУ жилых улиц Донецка и окраин запрещенными минами «Лепесток». Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что письмо распространят как официальный документ Совбеза и Генассамблеи ООН. Теперь у представителей ведомства будут необходимые доказательства для справедливого оценивания ситуации на Донбассе, уточнил Полянский.

«После того как мы подняли этот сюжет <…> 29 июля, многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», — добавил он.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире Первого канала заявил, что число пострадавших от противопехотных мин «Лепесток» выросло до пяти человек. Подробности передает RT.

ВСУ Донбасс ООН Россия Украина
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