Россия доложила в ООН об использовании ВСУ мин «Лепесток» против мирных жителей ДНР

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский направил генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза организации Чжан Цзюню данные о минировании ВСУ жилых улиц Донецка и окраин запрещенными минами «Лепесток». Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что письмо распространят как официальный документ Совбеза и Генассамблеи ООН. Теперь у представителей ведомства будут необходимые доказательства для справедливого оценивания ситуации на Донбассе, уточнил Полянский.
«После того как мы подняли этот сюжет <…> 29 июля, многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», — добавил он.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире Первого канала заявил, что число пострадавших от противопехотных мин «Лепесток» выросло до пяти человек. Подробности передает RT.