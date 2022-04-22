«Россия 24»: у украинских националистов на «Азовстали» осталось продуктов на две недели

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У украинской вооруженной группировки,
остающейся на территории заблокированного комбината «Азовсталь», продуктов
хватит на две недели. Об этом сообщает «Россия 24».
Металлургический комбинат «Азовсталь»
полностью заблокирован силами армий России и ЛДНР. Там укрывается группа
украинских военных, в том числе выходцы из националистических батальонов. По
полученным данным, у них есть запас провизии на две недели.
Россия готова в любой момент ввести
режим тишины, чтобы все находящиеся там сложили оружие. Началом для этого должно
послужить решение украинских формирований о поднятии белых флагов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля,
Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации
специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство
народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации
конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России
подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному
населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства
ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя.