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    «Россия 24»: у украинских националистов на «Азовстали» осталось продуктов на две недели

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Россия 24»: у украинских националистов на «Азовстали» осталось продуктов на две недели

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    Федеральное агентство новостей

    У украинской вооруженной группировки,
    остающейся на территории заблокированного комбината «Азовсталь», продуктов
    хватит на две недели. Об этом сообщает «Россия 24».

    Металлургический комбинат «Азовсталь»
    полностью заблокирован силами армий России и ЛДНР. Там укрывается группа
    украинских военных, в том числе выходцы из националистических батальонов. По
    полученным данным, у них есть запас провизии на две недели.

    Россия готова в любой момент ввести
    режим тишины, чтобы все находящиеся там сложили оружие. Началом для этого должно
    послужить решение украинских формирований о поднятии белых флагов.

    «Россия 24»: у украинских националистов на «Азовстали» осталось продуктов на две недели
    Федеральное агентство новостей

    Напомним, утром четверга, 24 февраля,
    Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации
    специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство
    народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации
    конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России
    подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному
    населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства
    ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
    выведена из строя.

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