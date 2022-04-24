Российскую ракету «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми блоками «Авангард»

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ
Сергей Каракаев заявил, что новая российская межконтинентальная баллистическая
ракета «Сармат», которую планируют принять на вооружение в этом году, может
быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевым блоками «Авангард», пишет ТАСС.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что мощнейшая в мире ракета с
максимальной дальностью поражения целей значительно усилит боевой потенциал стратегических
ядерных сил страны.
21 апреля успешно испытана мощнейшая в мире межконтинентальная
баллистическая ракета «Сармат». Она запущена из шахты на космодроме Плесецк в
Архангельской области.
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