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    Российскую ракету «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми блоками «Авангард»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российскую ракету «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми блоками «Авангард»

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    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ
    Сергей Каракаев заявил, что новая российская межконтинентальная баллистическая
    ракета «Сармат», которую планируют принять на вооружение в этом году, может
    быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевым блоками «Авангард», пишет ТАСС.

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что мощнейшая в мире ракета с
    максимальной дальностью поражения целей значительно усилит боевой потенциал стратегических
    ядерных сил страны.

    21 апреля успешно испытана мощнейшая в мире межконтинентальная
    баллистическая ракета «Сармат». Она запущена из шахты на космодроме Плесецк в
    Архангельской области.

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