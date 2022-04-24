Российскую ракету «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми блоками «Авангард»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ

Сергей Каракаев заявил, что новая российская межконтинентальная баллистическая

ракета «Сармат», которую планируют принять на вооружение в этом году, может

быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевым блоками «Авангард», пишет ТАСС.